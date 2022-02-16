Президент США Джо Байден 16 лютого проведе телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Головною темою переговорів стане ситуація навколо України.
Про це повідомив журналіста Джек Детч у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, лідери обговорять ситуацію на українському кордоні.
"Президент Байден проведе сьогодні захищену розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем близько 14:30 (21:30 за київським часом) на тлі нарощування Росією військ на кордоні України", - йдеться в повідомленні.
"Відведення" російських військ від кордонів України
Влада Російської Федерації зосередила біля українського кордону понад 100 тисяч військових, які можуть залучити до повномасштабного вторгнення в Україну.
При цьому Міноборони Росії 15 лютого заявило про нібито початок відведення військ до місць постійної дислокації, але у НАТО це не підтвердили.
Президент США Джо Байден у вівторок, 15 лютого, заявив, що загроза вторгнення Росії в Україну залишається.
У свою чергу аналітики CIT, РФ останнім часом навпаки нарощує наступальні війська і рухається в бік кордону України.
Схожу заяву зробив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Йенс Столтенберг зазначає, що Росія досі тримає величезні військові сили на кордоні України, готові до вторгнення.