У КДБ кажуть, що нібито закрили 40 каналів перекидання зброї та вибухівки з України.

У Білорусі заявили, що Мінськ нібито готувалися атакувати безпілотними літальними апаратами з території Литви.

Голова Комітету державної безпеки (КДБ) Іван Тертель заявив на VII Всебілоруських народних зборах, що з минулого року силовики припинили більше ніж 40 каналів перекидання зброї та вибухівки з України до Білорусі.

"КДБ у взаємодії з колегами з інших силових структур останнім часом проведено низку гострих чекістських заходів, які дали змогу запобігти нанесенню ударів бойовими дронамі з території Литви по об'єктах у Мінську та його передмістях. Роботу в цьому напрямі продовжуємо, детальну інформацію озвучити громадськості поки що не представляється можливим", - сказав він.

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Як відомо, у Мінську постійно роблять заяви про те, що Захід нібито зазіхає на незалежність країни. Лукашенко запевняє, що вони не хочуть війни, але в разі агресії дадуть відповідь.

Нещодавно було опубліковано відео, на якому він обговорює з військовослужбовцями можливість захоплення Сувалкського коридору.

Раніше в прикордонній службі Литви сказали, що спецслужби Білорусі намагаються вербувати їхніх громадян для фіксації пересувань литовських збройних сил.

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