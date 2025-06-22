'Росія - наш друг': головний дипломат Ірану летить до Путіна

Він зазначив, що країна консультуватиметься з Москвою щодо ситуації із ударами США по ядерних об'єктах країни.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі анонсував візит у Москву на тлі новин про атаку США на ядерні об'єкти країни.

Про це головний дипломат Тегерана заяви на пресконференції у неділю, 22 червня, пише The New York Times.

За словами Арагчі, він незабаром вирушить до Росії. Завтра, 23 червня, глава МЗС Ірану зустрінеться з правителем РФ Володимиром Путіним.

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"Росія є другом Ірану, і ми маємо стратегічне партнерство, і ми завжди консультуємося один з одним та координуємо наші позиції", – сказав він.

Реакція Ірану на атаку США

В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що атакою на ядерні об'єкти країни президент США Дональд Трамп "зрадив Іран", з яким вів ядерні переговори, та "обдурив власних виборців", після того, як проводив кампанію, обіцяючи назавжди покласти край американським війнам.

"Моя країна зазнала нападу, агресії, і ми повинні реагувати, спираючись на наше законне право на самооборону", – сказав він на пресконференції після ударів.

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