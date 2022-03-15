Санкції РФ проти топ-посадовців США на американців суттєво не вплинуть, зазначила Псакі.

Речниця Білого дому Джен Псакі пожартувала з приводу внесення американського президента Джо Байдена у санкційний список Росії.

Під час брифінгу у Вашингтоні Псакі наголосила, що санкції РФ суттєво не вплинуть на плани американців.

"Я нікого не здивую, що ніхто з нас не планує туристичних поїздок до Росії, ні в кого немає банківських рахунків (у Росії – ред.), до яких ми не зможемо отримати доступ, тому ми будемо рухатися вперед", - відповіла Псакі.

Також вона пожартувала, що у заяві Росії щодо запровадження санкцій не згадується, що "президент Байден – молодший": "Можливо, вони наклали санкції на його батька. Нехай Господь упокоїть його душу".

Що передувало

15 березня Кремль у відповідь на санкції США заборонив в'їзд до РФ президенту США Джо Байдену і ще 12 американським офіційним особам.

Нищівні санкції проти Росії запровадили після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов’язань, санкцій проти російських банків тощо. Окремо ряд технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни у живій силі і техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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