Російська техніка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни.

У Білорусі помітили близько 100 одиниць російської техніки, яка рухалася від Чорнобильської зони вглиб країни.

Про це повідомив білоруський журналіст і фотограф, засновник проекту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter.

"З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V"", - написав він.

За його словами, у колоні була реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", а також МТ-ЛБ (БТР).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські розвідники опублікували дані 106 білоруських військовослужбовців. Оприлюднений PDF-файл містить прізвища, імена та по батькові, фото, військові звання, посади, ідентифікаційні номери, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, марки та номери авто у власності.

Крім цього, стало відомо, що російські окупанти обстрілюють українські міста з аеропорту у білоруському Бресті. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави МВС Вадим Денисенко.

При цьому Денисенко наразі оцінює загрозу участі білоруських військ як низьку. "Наступ із Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", - відповів радник глави МВС.

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