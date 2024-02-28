Білоруська група опору BYPOL, що діє з Польщі, готує державний переворот проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Як пише Politico, публічно про це заявив один з її керівників.
"Ми розробили план і в потрібний час приведемо його в дію", - заявив колишній офіцер білоруської армії Олександр Азаров.
На його думку, забезпечення поразки Володимира Путіна в Україні необхідне для ослаблення режиму Лукашенка.
"Без Путіна немає Лукашенка... Якщо Україна зможе почати успішний наступ, у Путіна більше не буде часу на Білорусь", - сказав він.
За словами Азарова, група BYPOL здійснювала диверсійні акти проти російських військ, намагаючись допомогти Києву у війні, атакуючи російські літаки, пошкоджуючи залізні дороги і навчаючи білоруських добровольців, що воюють разом з українськими військами. У лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотника, внаслідок якої було серйозно пошкоджено російський військовий літак на авіабазі під Мінськом.
Ситуація в Білорусі - деталі
У 2025 році РФ і Білорусь хочуть провести спільні навчання "регіонального угруповання військ" на території Білорусі, після попереднього масштабного "злагодження" відбулося вторгнення в Україну.