38 десантно-штурмова бригада повертається до Бреста.

В Білорусі 38 десантно-штурмова бригада, яку перекидали в прикордонні з Україною райони, вже повертається назад в Брест. Як зазначила моніторингова група "Беларускі Гаюн", військовослужбовці 38 десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності вже здійснюють марш з району виконання завдань в пункт постійної дислокації.

Група вказала також, що підрозділи 7 окремого танкового батальйону (мінімум 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади (7 отб 11 омбр) вдень 14 грудня форсували річку Німан. Там допустили, що 7 отб 11 омбр вже прибув "своїм ходом" на полігон "Гозький" в Гродненському районі, і приступив до виконання навчально-бойових завдань.

Крім того, за даними групи, вчора ввечері в Борисовському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади (19 омбр). Відповідно, до раптової перевірки були залучені щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19 омбр. "Як ми й припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону" Борисовський", - зазначили в групі.

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Раптова перевірка боєготовності військ у Білорусі

13 грудня в Білорусі розпочато раптову перевірку бойової готовності військ. Військовим належить висунутися в призначені райони, здійснити їх інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина.

14 грудня стало відомо про перекидання танків на полігон під Гродно.

У Білорусі 10 лютого 2022 року розпочалися спільні з РФ навчання "Союзна рішучість-2022". 24 лютого РФ почала наступ на Україну з території Білорусі.

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