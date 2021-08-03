Міністр оборони США і голова Об'єднаного комітету начальників штабів у момент інциденту перебували в Білому домі.

У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину біля входу в будівлю Міноборони США – Пентагон. Повідомляється про кількох постраждалих.

Як повідомляє AP, у зв'язку з інцидентом комплекс тимчасово ізольований. Місцеві надзвичайні служби повідомили про кількох постраждалих, але характер і тяжкість їх поранень невідомі.

Джерела повідомили журналістам, що серед постраждалих - офіцер поліції.

Інцидент стався на транзитному центрі Пентагону – буквально в декількох кроках від будівлі.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі в момент інциденту перебували в Білому домі, на зустрічі з президентом Джо Байденом.

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Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку зі штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Автор: Дмитро Захаров