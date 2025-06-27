Дідусь Блез Метревелі був розвідувальним агентом Третього Рейху в Україні з прізвиськом "М'ясник".

Британську Секретну розвідку MI6 вперше в історії очолила жінка - Блез Метревелі. Вона виявилася онукою українця Костянтина Добровольського — одного з найвідоміших колаборантів часів нацистської окупації, пише The Times.

Архівні документи з Німеччини свідчать, що Добровольський, народжений у Чернігівській області, у 1941 році перейшов на бік Третього рейху і став головним агентом нацистської розвідки в регіоні.

Відомий під псевдонімом "Агент 30" та прізвиськом "М’ясник", він організував українську поліцію, яка брала участь у масових вбивствах євреїв і знищенні партизанів. Радянський Союз оголосив нагороду за його голову, назвавши його "найгіршим ворогом українського народу".

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Добровольський походив з українсько-німецько-польської родини. Після війни його родина емігрувала до Великої Британії, де син — Костянтин — виріс у новій родині, не знаючи свого справжнього батька. Він став лікарем, служив у британських військах і виховав доньку, яка тепер очолює британську зовнішню розвідку.

МЗС Великої Британії зазначило, що Метревелі не знала діда і не має з ним жодного зв’язку. Відомство підкреслило, що її особистий родовід — це історія складної східноєвропейської спадщини, що лише частково відома, але саме вона сформувала її рішучість боротися з сучасними загрозами.

Чим займається MI6

MI6, або Служба розвідки Великої Британії, — це зовнішня спецслужба, яка відповідає за збирання та аналіз розвідданих за межами країни. Заснована у 1909 році, вона займається вербуванням агентів, проведенням секретних операцій та захистом інтересів Великої Британії у світі. Штаб-квартира MI6 розташована в Лондоні.

Служба підпорядковується Міністерству закордонних справ і тісно співпрацює з розвідками США, Франції, Ізраїлю та інших союзників. У 2024 році її вперше очолила жінка — Блез Метревелі.

Чим займається MI6:

вербує агентів за кордоном;

проводить секретні операції у зонах конфлікту;

забезпечує контррозвідку в інтересах Великої Британії;

співпрацює з іншими західними спецслужбами, зокрема CIA, NSA, DGSE, Mossad.

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