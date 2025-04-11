Він підкреслив, що "Україна досить близька до переломного моменту".

Якщо президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, йому слід не поспішати з переговорами про припинення вогню між Україною і Росією, заявив колишній глава розвідки Великобританії Річард Дірлав NBC News.

Дірлав сказав, що поспішне укладення перемир'я і надання занадто великої кількості поступок Кремлю можуть спонукати президента Володимира Путіна розпочати інші ворожі набіги на Європу.

Він підкреслив, що "Україна доволі близька до переломного моменту", і росіянам украй необхідне припинення вогню. Дірлав вказав, що грошові резерви Кремля зменшуються, а ціни на сиру нафту, яку Москва експортує для фінансування своєї військової машини, дедалі більше падають.

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"Але зараз турбує те, що Трамп укладе передчасну угоду з росіянами" і піде на занадто багато поступок, підкреслив він.

Екс-глава британської розвідки наголосив, що таке "заохочення росіян згодом стати агресивнішими і напористішими в Європі" призведе до вкрай небажаних наслідків.

Він також зазначив, що загальна "відсутність такту... [і] порядної поведінки" Трампа є "вельми бентежною", згадавши його сварку в Овальному кабінеті з Володимиром Зеленським у лютому.

"Якщо ви хочете отримати Нобелівську премію миру, не укладайте передчасну угоду з Україною - почекайте", - сказав Дірлав.

Перемир'я в Україні

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що Росія може спробувати укласти угоду зі США про перемир'я на фронті до 9 травня через свою любов до "особливих дат".

Водночас політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що війна в Україні триватиме весь 2025 рік, а справжні перемовини про мир почнуться не раніше кінця літа.

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