Держсекретар заявив, що Сполучені Штати "мають намір посилити підтримку України" у галузі безпеки, економіки та її зусилля із зміцнення демократії.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен запевняє, що США налаштовані зміцнити підтримку України.

Про це Блінкен сказав на слуханнях комітету Палати представників США (нижньої палати Конгресу) з питань закордонних справ.

"Ми дуже зосереджені на підтримці України і її демократії, підтримці її боротьби з корупцією, і безсумнівно, підтримці її зусиль, аби відбити агресію з Росії, особливо на сході України, на Донбасі", - наголосив Блінкен.

Також держсекретар США заявив, що Сполучені Штати відмовляються визнавати спробу анексії Криму Росією.

"Ми рішуче виступаємо проти спроби Росії анексувати Крим. Ми виступаємо рішуче проти її агресії на Донбасі", - наголосив Блінкен.

Держсекретар заявив, що Сполучені Штати "мають намір посилити підтримку України" у галузі безпеки, економіки та її зусилля із зміцнення демократії.

Він нагадав, що Україні доводиться мати справу з російської агресією ззовні, але й відповідати на власні виклики з внутрішньої сторони, в тому числі на проблему корупції.

"Ми налаштовані працювати над цими усіма питаннями", - сказав Блінкен.

Ентоні Блінкен: що відомо про держсекретаря США

Предки Блінкена родом з України. Сам же американець, вирісши в аристократичній родині, здобув найкращу, за західними канонами, вищу освіту.

Блінкен є однодумцем Джо Байдена щодо ключової ролі США у світовій політиці.

Новий держсекретар США разом з Адміністрацією Байдена бажають відновлення американського лідерства, відносин з ключовими й традиційними союзниками та посилення блоків й альянсів.

ЗМІ зауважують, що Блінкен є командним гравцем та не прихильник певної ідеології. Преса хвалить соратника Байдена за гнучкість поглядів і відсутність політичних амбіцій.

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Автор: Віталій Саєнко