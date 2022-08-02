Вибух стався на складі поблизу болгарського міста Карнобат 31 липня цього року.

Болгарський бізнесмен у сфері продажу зброї Еміліан Гебрев, який пережив ймовірне отруєння "Новічком" у 2015 році, звинуватив російські спецслужби у підривах його складів з товаром.

Його цитує The Guardian.

"Це не може бути нещасним випадком, у будівлі не було нічого, що могло б вибухнути без стороннього втручання", - запевняє бізнесмен.

Вибух стався на складі поблизу болгарського міста Карнобат 31 липня цього року. Це вже п'ятий вибух за останні роки на складах збройної компанії, яка належить Гебреву. Прокуратура Болгарії підозрює, що Росія стоїть за цими злочинами.

Гебрев впав у кому в 2015 році, і на Заході впевнені, що російські агенти отруїли бізнесмена "Новічком". Гебрев додав, що перед вибухом на минулих вихідних, на його складах спрацювала сигналізація: це свідчить про те, що зловмисники проникли зі взломом на територію об'єкта.

На складах була зброя, яку замовили африканські країни, але потім не оплатили товар і врешті-решт відмовилися купувати озброєння.

Раніше Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів до України. Прокуратура Болгарії веде збір доказів з метою встановлення причетності шістьох громадян Росії до чотирьох вибухів на складах боєприпасів у період з 2011 по 2020 роки.

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