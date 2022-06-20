Операція проводилася під загальним наркозом і була плановою.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон потрапив до лікарні, де йому зробили операцію.

Про це повідомляє News.sky.com.

Як пише видання, операція проводилася під загальним наркозом і була плановою.

Офіційний представник прем'єр-міністра повідомив, що Джонсона оперували в одній з клінік Лондона. Також він повідомив, що операція пов'язана з носовими пазухами прем'єра.

Повідомляється, що Джонсон вийшов зі свого будинку о 6 ранку, а повернувся о 10:00. Зараз британський прем'єр відпочиває на Даунінг-стріт.

Джонсон має намір повернутися до роботи найближчим часом. До того моменту його буде замінювати заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб.

За попередньою інформацією, проблема з носовими пазухами Джонсона не пов'язана з тим, що він переніс COVID.

Джонсон і його здоров'я:

27 березня 2020 року 27 березня у Джонсона підтвердився коронавірус, прем'єр пообіцяв продовжувати керувати урядом у віддаленому режимі.

22 березня 2020 року глава МЗС Великобританії Домінік Рааб був призначений наступником прем'єра Бориса Джонсона на випадок, якщо глава уряду і його перші помічники заразяться на коронавірус.

5 квітня 2020 року Джонсон був госпіталізований і поміщений в реанімацію.

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