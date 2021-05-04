Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
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Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на прес-службу європейської зовнішньополітичної служби.
Під час зустрічі Боррель і Блінкен обговорили деякі актуальні виклики зовнішньої політики та безпеки, які також були предметом обговорення міністрів закордонних справ G7 на їх дводенній зустрічі.
"Вони обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього нарощування нею сил в незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС та санкцій проти громадян ЄС" - йдеться в повідомленні.
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