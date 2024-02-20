Поставки почнуться вже цієї весни.

Канада передасть Україні понад 800 багатофункціональних безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70. Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

Дрони компанії Teledyne FLIR оснащені автоматизованими і автономними навігаційними системами. Очікується, що вони допоможуть українським операторам розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви і поганої погоди.

"SkyRanger R70 є одним з кращих в світі і може нести різну корисну навантаження вагою до 3,5 кілограмів, включаючи боєприпаси. Ці безпілотники необхідні для спостереження і збору розвідданих, а також можуть використовуватися для транспортування і доставки вантажів", - йдеться в заяві на сайті уряду.

Зараз Канада працює з Україною над планом навчання і графіком поставок, які повинні початися вже цієї весни. Зазначається, що БПЛА закуплять за рахунок військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час свого візиту до Києва минулого літа.

Допомога Україні від Канади: що відомо

В уряді країни заявляють, що з лютого 2022 року країна виділила Україні понад 2,4 мільярда доларів на військову допомогу.

Київ вже отримав від Оттави основні бойові танки Leopard 2, бойові броньовані машини підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і боєприпаси, безпілотні камери високої роздільної здатності, зимовий одяг і багато іншого.

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