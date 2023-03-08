За даними журналістів, Україна запросила їх ще влітку.

Уряд Канади веде переговори про постачання Україні сотень високотехнологічних безпілотників канадського виробництва.

Про це пише National Post з посиланням на джерело. За їхніми даними, ще в липні віце-прем'єр України Юлія Свириденко запросила 300 дронів Teledyne Flir R70 Skyranger у Канади. "Ці канадські системи будуть швидко і якісно введені в експлуатацію", - цитує її видання.

Зазначається, що відправка цих дронів коштуватиме Канаді близько 150 мільйонів доларів. Вони оснащені тепловізорами, а також можуть виявляти хімічну зброю і перехоплювати сигнали. Останнє дозволяє дрону визначати, де знаходяться телефони противника і навіть ідентифікувати людей.

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Допомога Україні від Канади

На початку року в Міністерстві оборони Канади повідомили, що за рік передали Україні допомогу на більш ніж 5 мільярдів доларів.

Канада обіцяла передати Україні чотири німецьких танки Leopard, проте через деякий час вирішила подвоїти їх кількість. Також вона повинна поставити ЗСУ 200 бронеавтомобілів Senator.

Восени Канада оголосила, що випустить п'ятирічні облігації Ukraine Sovereignty Bonds на підтримку України.

Як відомо, Канада відправила своїх інструкторів до Польщі, де проходять навчання українські військовослужбовці. А вчора прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що вони будуть навчати українців тактичній медицині.

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