Британія має намір долучитися до закупівлі зброї для України: The Times розкрив схему

Європейський Союз відкрив Великій Британії можливість приєднатися до кредитної програми ЄС на 90 млрд євро для України. Як пише The Times, очікується, що в рамках цієї програми будуть надані кошти для допомоги Києву в закупівлі озброєння на суму до 60 мільярдів євро протягом наступного року.

Водночас, згідно з чинними правилами ЄС, британські компанії зможуть брати участь у тендерах лише на ті контракти, які не можуть бути виконані оборонними компаніями всередині ЄС. Як зазначає видання, зараз британські міністри хочуть домовитися про ширший доступ, який дозволить їхнім компаніям конкурувати з європейськими на рівних умовах.

Єврокомісар Марош Шефчович заявив, що ЄС відкритий для ширшої участі Великої Британії в цій схемі, додавши, що це може бути вигідно обом сторонам.

Відео дня

"В умовах дедалі нестабільнішого світу безпека та оборона посідають важливе місце в порядку денному ЄС і вимагають від нас узгодженої роботи з нашими найближчими партнерами, включаючи Велику Британію. Ми завершуємо роботу над кредитом підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро з можливістю участі Великої Британії", – сказав він.

Остаточна сума внеску Великої Британії ще не узгоджена, але очікується, що вона становитиме близько 390 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 455 мільйонів євро).

Джерело The Times в уряді підтвердило, що Велика Британія веде переговори про приєднання до програми кредитування. Представники ЄС також заявили, що не мають заперечень проти участі британських збройових компаній у тендері на закупівлю української зброї, що фінансується за рахунок кредиту. Умови кредиту, узгоджені країнами-членами, припускають, що Британія виплачуватиме свою "справедливу частку" річних відсотків, які оцінюються 3 млрд євро.

Зброя для України

Київ розраховує отримати від Європейського Союзу узгоджений раніше безвідсотковий кредит на 90 млрд євро у 2026-2027 роках. На військову допомогу мають спрямувати 60 млрд євро, решту 30 млрд євро – на бюджетні видатки.

При цьому в Брюсселі прогнозують, що Україна зможе отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро лише у другому півріччі 2026 року.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі на прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив про найбільшу поставку дронів цього року – понад 120 тисяч нових дронів будуть доставлені з Великої Британії в Україну. Також будуть надані сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: