Британці дали зрозуміти, що не буде повернення до свободи пересування, митного союзу і єдиного ринку з ЄС.

Велика Британія і Євросоюз сподіваються підписати нову оборонну угоду наступного місяця - на саміті в Лондоні, який відбудеться 19 травня. Про це повідомляє Politico.

"Загальна думка була така, що угода про оборону і безпеку є можливою для реалізації та бажаною", - повідомив європейський дипломат, знайомий із деталями підготовки зустрічі.

За даними видання, очікується, що обидві сторони скористаються зустріччю наступного місяця для досягнення "спільного розуміння" того, які питання будуть вирішуватися в рамках ширшого перезавантаження Brexit британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

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Джерела в ЄС також повідомили, що Лондон і Брюссель готують окрему спільну декларацію щодо "глобальних питань", у якій можуть бути викладені спільні позиції з таких тем, як війна в Україні або світова торговельна система.

Передбачається, що прогрес щодо угоди про безпеку залежатиме від гарантій Великої Британії щодо постійного доступу для рибальських суден ЄС у свої води.

"Будь-який прогрес в угоді про безпеку та оборону пов'язаний із прогресом у питанні рибальства", - зазначило джерело.

Водночас представник британського уряду повідомив журналістам, що тісніші та партнерські відносини з ЄС підвищать безпеку, захищеність і процвітання британського народу.

"Ми діятимемо в національних інтересах Великої Британії, і ми ясно дали зрозуміти, що не буде повернення до свободи пересування, митного союзу або єдиного ринку. Ми не будемо давати поточних коментарів щодо переговорів", - сказав він на умовах анонімності.

Журналісти пояснили, що нова угода про безпеку з ЄС є ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії Стармера на тлі кроків президента США Дональда Трампа з дистанціювання від європейської безпеки. Брюссель запропонував програму кредитування в розмірі 150 млрд євро на переозброєння. Ці кошти мають бути інвестовані за принципом "купуй більше європейського", але без офіційної угоди про оборону з Брюсселем Британію буде виключено з цієї схеми.

Співпраця Британії та ЄС

Як писав УНІАН, Британія і Франція збираються прискорити військове планування "коаліції охочих", мета якої - допомогти із захистом України після потенційного припинення вогню.

За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, потенційні учасники вже починають визначати, що саме можуть зробити і наскільки це можливо в рамках політичної та конституційної системи кожної конкретної країни.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що Британія хоче укласти з ЄС угоду про оборону на тлі напруженої політики президента США Дональда Трампа. Журналісти нагадали, що Сполучене Королівство прагне отримати доступ до нового оборонного фонду ЄС.

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