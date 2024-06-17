Джанет Єллен зазначила, що російські активи конфісковані.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що запланований "Великою сімкою" кредит у розмірі 50 мільярдів доларів на допомогу Україні за рахунок заморожених російських активів не є крадіжкою, як це назвав Володимир Путін.

"Немає жодного сенсу в тому, що це крадіжка. Російські активи залишаються в цій установі. Вони були конфісковані", - цитує Єллен видання Politico. "Інвестиції, які були у Росії, вже дозріли. Таким чином, кошти Росії лежать у готівці, але вони приносять дохід установі, на яку Росія не має права".

За її словами, у цьому питанні немає жодних юридичних проблем.

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"Наші союзники, наші партнери, "Велика сімка" нададуть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде погашений з часом із цих доходів. І я б сказала, що лідери G7 вже дали зрозуміти, що вони не розморозять ці активи, доки Росія не заплатить за ту шкоду, яку вона завдала Україні", - зазначила міністр.

Єллен пояснила, що спочатку було заморожено близько 280 мільярдів доларів активів, і цей кредит є частиною цієї суми.

"З них переважна більшість, близько 200 мільярдів доларів, перебуває в бельгійській фінансовій установі, де вони приносять дохід, який не належить Росії і був нарахований цій установі", - сказала Єллен, пояснюючи позику. "І ми домовилися - G7 і наші партнери домовилися використати ці кошти, щоб надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який буде виплачено з так званого "вітрового прибутку", що накопичується в цій фінансовій установі".

Заморожені активи РФ для України - останні новини

Конференція G7 погодила кредит у розмірі 50 мільярдів доларів для допомоги Україні, використовуючи прибуток, отриманий від російських активів, які були заморожені після вторгнення Росії в Україну. Хоча самі активи не були остаточно передані в руки Заходу, Путін назвав цю акцію крадіжкою і заявив, що вона незаконна.

Президент Володимир Зеленський очікує, що лідери країн "Великої сімки" узгодять створення робочого механізму з конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

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