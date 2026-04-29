'Ви б розмовляли французькою': Чарльз тонко потролив Трампа під час вечері

Король Великої Британії і президент США обмінялися жартами під час офіційної вечері.

Під час урочистої вечері у США король Чарльз III та президент Дональд Трамп обмінялися серією жартів, які помітно розрядили атмосферу офіційної події. Втім, найбільшу увагу привернув іронічний випад британського монарха про "французьку мову", повідомляє BBC.

У своїй промові Чарльз III відреагував на поширену тезу Трампа про роль США у світовій історії.

"Ви нещодавно зазначили, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли б німецькою", – сказав король, після чого додав із посмішкою:

"Наважуся сказати, що якби не ми, ви б розмовляли французькою…!"

Чарльз III не обмежився лише цим. Він також нагадав про події підпал Білого дому 1814 року, пожартувавши, що це була "британська спроба перебудови" резиденції президента США.

Трамп також не залишився осторонь і розпочав свій виступ із компліменту монарху щодо його виступу у Конгресі, додавши жарт: "Ви змусили демократів встати – я б ніколи цього не зміг зробити".

Чарльз і Трамп зустрілись у США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, британський монарх перебуває з кількаденним візитом у США. Вчора Чарльз виступив перед Конгресом. Він заявив, що Сполучені Штати є "серцем" НАТО, що, вочевидь, було відповіддю на погрози президента Дональда Трампа вийти з альянсу.

Politico пише, що Чарльз III під час історичного виступу у Конгресі США зробив один із найгостріших дипломатичних меседжів за час другого терміну президента Дональда Трампа, чітко наголосивши на необхідності безумовної підтримки України та єдності союзників.

