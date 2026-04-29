Україна, НАТО і 'королі': Чарльз III кинув зашифрований виклик Трампу, - Politico

Британський монарх закликав до "непохитної рішучості" у захисті України та захистив єдність НАТО на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа.

Король Чарльз III під час історичного виступу у Конгресі США зробив один із найгостріших дипломатичних меседжів за час другого терміну президента Дональда Трампа, чітко наголосивши на необхідності безумовної підтримки України та єдності союзників, пише Politico.

Виступ британського монарха став прямою відповіддю на регулярну критику Трампа на адресу союзників по НАТО. Чарльз III нагадав про принцип колективної оборони, закріплений у статті 5, та історичну солідарність після терактів 11 вересня 2001 року.

"Ми відповіли на виклик разом, як це робили понад століття – пліч-о-пліч", – заявив король, фактично підкресливши важливість єдності Заходу перед сучасними викликами.

Акцент на Україні

Окремо Чарльз III закликав до "непохитної рішучості" у захисті України, що прозвучало як чіткий сигнал Вашингтону не відходити від підтримки Києва. На тлі війни це стало одним із найпряміших звернень союзника США щодо українського питання безпосередньо на американській політичній арені.

Його слова пролунали на фоні напруженості у трансатлантичних відносинах і дискусій у США щодо ролі країни у глобальних конфліктах.

Прихована критика Трампа

У своїй промові монарх також символічно згадав Велику хартію вольностей, наголосивши, що навіть король не стоїть вище закону – цей меседж багато хто розцінив як непряму відповідь на закиди щодо стилю правління Трампа.

Водночас сам Трамп під час зустрічі з королем демонстрував дружній тон, назвавши його "фантастичним" і підкресливши "особливі відносини" між США та Великою Британією. У соцмережах Білого дому навіть з’явилося фото лідерів із підписом "ДВА КОРОЛІ", що викликало іронічну реакцію критиків президента.

Виступ Чарльза III відбувся на тлі розбіжностей між союзниками щодо низки міжнародних питань – від Близького Сходу до ролі військової підтримки у глобальних конфліктах. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раніше також підкреслював, що партнерство із США "є незамінним", але потребує збереження спільних принципів.

Попри урочистий характер візиту з почесною вартою, авіашоу та державною вечерею, головний меседж виступу був політичним.

"Трамп бачив двох королів, Чарльз – щось зовсім інше", - підсумовує видання.

Як повідомляв УНІАН, король Чарльз заявив перед Конгресом, що Сполучені Штати є "серцем" НАТО, що, вочевидь, було відповіддю на погрози президента Дональда Трампа вийти з альянсу.

Король Чарльз також згадав про теракти 11 вересня 2001 року в США, коли вперше було застосовано статтю 5 Уставу НАТО, натякнувши, що Україна й досі потребує захисту.

"Така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: