Експринца Ендрю арештували у його день народження: Чарльз III відреагував

Британський монарх заявив про "занепокоєння" та пообіцяв повну співпрацю з правоохоронними органами.

Король Великої Британії Чарльз III прокоментував арешт свого брата – Ендрю Маунтбеттен-Віндзора – якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомляє BBC.

У своїй заяві монарх зазначив, що сприйняв новини із "занепокоєнням" та наголосив на важливості справедливого й неупередженого розслідування.

"Тепер слідує повний, справедливий та належний процес, за допомогою якого це питання буде розслідувано належним чином та відповідними органами. У цьому, як я вже казав раніше, вони мають нашу повну та щиру підтримку та співпрацю", – заявив король.

Чарльз III також підкреслив, що утримається від подальших коментарів щодо справи свого брата, поки триває офіційне розслідування.

Як стало відомо BBC, ні король Чарльз, ні Букінгемський палац не були заздалегідь повідомлені про те, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор має бути арештований сьогодні. Нагадаємо, 19 лютого - день народження колишнього принца. Сьогодні йому виповнюється 66 років.

Арешт колишнього принца Ендрю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Великій Британії заарештували колишнього принца Ендрю Маунтбеттен-Віндзора - рідного брата короля Чарльза III - за підозрою у неправомірних діях на державній службі.

Це перший випадок арешту колишнього принца на тлі багаторічних звинувачень щодо його зв’язків із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Ендрю раніше послідовно заперечував будь-які правопорушення. Розслідування триває.

