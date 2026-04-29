Король Чарльз порівняв події 11 вересня 2001 року з війною в Україні, - Independent

Видання зазначило, що король Великої Британії натякнув на те, що Україна потребує захисту НАТО.

Король Чарльз заявив перед Конгресом, що Сполучені Штати є "серцем" НАТО, що, вочевидь, було відповіддю на погрози президента Дональда Трампа вийти з альянсу, повідомляє Independent.

Видання зазначило, що під час свого виступу король Чарльз зазначив, що Велика Британія взяла на себе зобов’язання щодо найбільшого тривалого збільшення видатків на оборону з часів холодної війни.

Тим самим він віддповів на твердження президента про те, що саме США підтримують військову міць Європи.

Відео дня

"Від глибин Атлантики до катастрофічно танучих льодовикових шапок Арктики відданість та досвід Збройних сил США та їхніх союзників лежать у серці НАТО, яке зобов’язалося захищати одне одного, захищаючи наших громадян та інтереси, забезпечуючи безпеку північноамериканців та європейців від наших спільних супротивників", - заявив він.

За словами короля Великої Британії, "зв’язки у сферах оборони, розвідки та безпеки міцно пов’язані між собою завдяки відносинам, які вимірюються не роками, а десятиліттями".

В статті йдеться, що король Чарльз також згадав про теракти 11 вересня 2001 року в США, коли вперше було застосовано статтю 5 Уставу НАТО, натякнувши, що Україна й досі потребує захисту.

"Така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найхоробрішого народу – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир", - сказав він.

Візит принца Гаррі до України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що принц Гаррі закликав американське керівництво дотримуватися своїх "міжнародних договірних зобов'язань", чим, за даними Sky News, отримав критику з боку президента США Дональда Трампа. Зокрема, принц Гаррі нагадав, що коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані. Він зауважив, що це момент для США показати "свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності". У відповідь на це президент США заявив, що "дуже цінує пораду принца Гаррі". Також Трамп наголосив, що висловлює думку Великої Британії більше, ніж молодший син короля.

Також ми писали, що герцог Сассекський заявив, що російський диктатор Володимир Путін досягає обмежених здобутків на полі бою і не зможе виграти війну. Принц Гаррі, звертаючись до очільника Кремля наголосив, що настав час припинити війну. На його думку, чим довше триває війна, тим більш стає очевидним, що "цей шлях не дає перемоги, а лише більше втрат". Молодший син короля Британії поділився, що Україна не залишилась наодинці, бо з усієї Європи та інших частин світу їй надається надзвичайна підтримка. Принц Гаррі підкреслив, що "Україна заслужила повагу світу".

