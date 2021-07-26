У масштабній аварії у штаті Юта загинули мінімум 7 людей / фото Utah Highway Patrol
Піщана буря в окрузі Міллард американського штату Юта призвела до зіткнення щонайменше 20 машин.
В результаті семеро людей загинули, ще кілька залишаються у критичному стані, повідомляє дорожній патруль штату
За даними правоохоронців, сильний вітер підняв у повітря пил і пісок, погіршивши видимість на проїжджій частині. Щоби впоратися з наслідками автокатастрофи, місцева поліція залучає сили з інших округів.
фото Utah Highway Patrol
фото Utah Highway Patrol
фото Utah Highway Patrol
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