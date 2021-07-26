Сильний вітер підняв у повітря пил та пісок, погіршивши видимість на проїжджій частині.

Піщана буря в окрузі Міллард американського штату Юта призвела до зіткнення щонайменше 20 машин.

В результаті семеро людей загинули, ще кілька залишаються у критичному стані, повідомляє дорожній патруль штату

За даними правоохоронців, сильний вітер підняв у повітря пил і пісок, погіршивши видимість на проїжджій частині. Щоби впоратися з наслідками автокатастрофи, місцева поліція залучає сили з інших округів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова