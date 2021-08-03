6 січня прихильники Трампа штурмували будівлю у спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу Байдена.

Кількість самогубств серед поліцейських, яким 6 січня довелося боронити Капітолій від прихильників Трампа, зросла до чотирьох.

Про це повідомляє Reuters.

Офіцер столичної поліції Гюнтер Хашида був знайдений мертвим у своєму домі в четвер. Чоловік служив у вашингтонському управлінні з травня 2003 року.

Інший офіцер, який захищав Капітолій 6 січня, Кайл ДеФрейтаг також вчинив самогубство. У поліції працював з листопада 2016-го.

Читайте такожСША попросили 24 російських дипломатів залишити країнуТака ж доля спіткала й офіцера поліції Капітолія США Говарда Лібенгуда.

6 січня сотні прихильників Дональда Трампа штурмували будівлю у безуспішній спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу на виборах президента демократа Джо Байдена.

Унаслідок сутичок загинули чотири людини.

Наступного дня внаслідок інсульту помер офіцер поліції Капітолія, на якого напали протестувальники. Поранення отримали понад 100 правоохоронців. Понад півтисячі громадян затримали за участь у насильстві.

Під час показань четверо поліцейських повідомили спецкомітету Палати представників, що їх били, їм погрожували, насміхалися з них. Копи підтвердили, що боялися загинути, захищаючи Конгрес.

Інший капітан поліції Капітолія Гаррі Данн емоційно закликав своїх колег звернутися за професійною підтримкою, якщо вона знадобиться: "Я хочу скористатися цим моментом і поговорити з моїми колегами-офіцерами про емоції, які вони продовжують відчувати після подій 6 січня. Немає абсолютно нічого поганого у тому, щоби звернутися за професійною консультацією. Те, що ми пережили в той день, було травмуючим. І, якщо ви страждаєте, користуйтеся доступними консультаційними послугами".

Автор: Яна Ставська