Ймовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією.

Поліція затримала підозрюваних у вбивство президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це повідомив міністр зв'язку країни Франц Екзантус. Глава поліції пізніше заявив, що четверо підозрюваних були ліквідовані, двоє затримані, передає kommersant.

"Ймовірні вбивці президента Жовенеля Моїза затримані Національною поліцією сьогодні близько 18:00", - написав Екзантус в Twitter.

Тим часом доступ до резиденції глави держави обмежений, поліція не дозволяє наближатися ні журналістам, ні місцевим жителям. Також призупинено роботу міського транспорту.

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Після вбивства президента головну повітряну гавань країни - Міжнародний аеропорт Гаїті ім. Туссен-Лувертюра-закрили. Авіарейси скасовано. Також в країні на 15 днів оголосили воєнний стан, передає ТСН.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Ірина Погоріла