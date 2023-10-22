Це наріжне питання прокоментував представник відомства Андрій Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів на наріжне у суспільстві питання, чи причетна Росія до дій терористів ХАМАС щодо Ізраїлю.

Раніше про "слід" РФ в цих подіях згадував керівник відомства Кирило Буданов. За словами Юсова, ми можемо на 100% стверджувати, що палестинські бойовики користувалися під час нападу "трофейною" зброєю окупантів, яку ті привезли з України. В інтерв'ю Espreso він назвав це "достовірною" інформацією.

Водночас Юсов наголосив, що причетність РФ та Ірану до дій ХАМАС - два різні кейси. Раніше Вашингтон коментував, що не має даних про слід Тегерану у цих подіях. Хоча, саме через Іран могли відбуватися поставки зброї з українського поля бою.

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Водночас зв'язки РФ з представниками ХАМАС - не таємниця для світу. Усі бачили візит делегації палестинців до Москви, який відбувся восени 2022 року.

"І це офіційні візити, вони не приховувались. І обговорювались під час цих візитів не розвиток балету і культури, не захист клімату і не якісь проведення вечорів кремлівсько-ХАМАСької дружби", - вказав Юсов.

Він вважає, що за підсумком відповідних зустрічей ХАМАС отримав від РФ зразки стрілецького піхотного озброєння, які, певно що, були використані проти Ізраїлю.

"Взаємодія була і зброя була передана - окремі зразки стрілецького піхотного озброєння. Зроблено це було ще до здійснення останніх атак на Ізраїль, тобто, так чи інакше, Росія була поінформована до того, що якісь речі будуть відбуватися", - заявив Юсов.

Також він згадав про ролики з фрагментами атаки ХАМАС на Ізраїль, де чітко лунає російська мова. Цей факт підтверджує аналіз відеозаписів, й цією інформацією володіє не тільки Україна. "Про неї знають і в Ізраїлі, і наші партнери та союзники у світі. Тому так, була (російська мова - УНІАН)", - додав представник ГУР.

Буданов заявив про слід РФ у нападі ХАМАС на Ізраїль

За словами глави ГУР Кирила Буданова, бойовики ХАМАС використали під час нападу на Ізраїль (7 жовтня) певне "ноу-хау" з України. Це свідчить про те, що РФ доклала зусиль до спецоперації: ймовірно, в бойових діях проти ЦАХАЛ брали участь бойовики із Росії.

"Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", - заявив Буданов під час інтерв'ю "Українській правді".

Також він згадав про продаж "трофейної" зброї з України, яку палестинці отримали через Росію. За словами Буданова, йдеться про озброєння, яке використовує під час бойових дій піхота.

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