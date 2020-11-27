У США людям рекомендують робити покупки лише онлайн.

«Чорна» п’ятниця часів пандемії – перший день найбільших знижок та розпродажів у більшості країн відбудеться без натовпів у магазинах.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У США власників торговельних мереж закликають обмежити офлайн-продажі, а людям рекомендують робити покупки лише онлайн.

Упродовж листопада американці витратили уже майже 58 мільярдів доларів на покупки, а у Франції найбільші торговельні мережі вирішили на тиждень – 4 грудня – відкласти «чорну п’ятницю».

З початку наступного місяця у Франції збираються послабити карантин і відкрити магазини, тож і початок розпродажу хочуть почати разом з відкриттям крамниць.

А працівники компанії Amazon – найбільшої світової торговельної мережі онлайн-платформи – збираються сьогодні влаштувати страйк: одночасно у 15 країнах вимагають поліпшення умов праці й збільшення зарплатні. Кажуть, в умовах пандемії їм доводиться працювати більше, а навантаження зросло в рази.

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Автор: УНІАН