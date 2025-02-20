Союзники продовжать переговори щодо тексту і ймовірні подальші зміни.

Країни G7 хочуть відмовитися від заклику посилити стелю цін на російську нафту, щоб підштовхнути Москву до мирних переговорів щодо України. Про це пише Bloomberg із посиланням на проект рішення.

За словами дипломатів, знайомих із перебігом переговорів, "Велика сімка" щосили намагається узгодити проєкт комюніке на відзначення трьох років від дня вторгнення Росії в Україну після того, як початковий проєкт був істотно пом'якшений.

В останньому проєкті від 19 лютого йдеться про те, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України до ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення міцного миру, який запобігатиме майбутній агресії".

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"Це більш м'яка мова, ніж початкова версія, яка закликала до миру, який не заохочує агресію і не дозволяє майбутніх воєн за допомогою надійної гарантії безпеки для України з військами і ресурсами на місцях у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній. Згадку про атлантичну інтеграцію також було видалено", - зазначає видання.

Важливо, що G7 регулярно посилається на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та її агресивну війну проти свого сусіда. Початковий проєкт також називав це "незаконним", але в останній версії це було змінено на "руйнівну війну, що розпочалася з вторгнення Росії в Україну".

Також учасники переговорів відмовилися від згадки про те, що союзники доручили своїм міністрам фінансів обмежити або адаптувати обмеження цін на російську нафту в спробі підштовхнути Москву до переговорів, що було в початковій версії.

Союзники продовжать переговори щодо тексту і ймовірні подальші зміни, заявили дипломати, які попросили про анонімність.

Зазначимо, що міністри закордонних справ G-7 змогли узгодити текст тільки минулого тижня на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони обговорили "руйнівну війну Росії в Україні" та її "агресивну війну".

Російська нафта - останні новини

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" розглядають можливість колективного посилення або адаптації граничної межі ціни на російську нафту, щоб зменшити доходи Москви.

Як повідомляв Bloomberg, що країни G7 збиралися доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути ліміт ціни на сиру нафту, який наразі встановлений на рівні 60 доларів за барель і був запроваджений для того, щоб обмежити доступ Кремля до нафтодоларів.

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