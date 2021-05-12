Блінкен та Лавров домовилися зустрітися в Рейк’явіку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров домовилися зустрітися "на полях" Арктичної ради в Рейк’явіку.

Про це повідомила прес-служба МЗС РФ.

Там заявили, що Арктична рада в Рейк’явіку засідатиме в четвер, 20 травня.

У МЗС додали, що "на полях" цієї сесії Лавров та Блінкен розглянуть ключові питання "двосторонніх відносин й міжнародного порядку денного".

Візит Блінкена до Києва

6 травня держсекретар США провів низку зустрічей у Києві. Зокрема, він поспілкувався з президентом, прем'єром, главою МЗС та представниками громадськості.

За словами глави МЗС Кулеби, Україна і США досягли важливих домовленостей в питаннях безпеки

Сам Блінкен заявив, що реформам і боротьбі з корупцією в Україні заважає Росія, олігархи і впливові особи, які переслідують власні інтереси.

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Автор: Олег Давигора