Сполучені Штати і Велика Британія координують дії для стримування Росії від подальшої агресії проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з главами МЗС Німеччини Анналеною Бербок і Британії Елізабет Трасс питання підтримки України перед обличчям російської агресії.

Блінкен вчора зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Бербок на полях зустрічі міністрів закордонних справ і розвитку країн "Великої сімки" в Ліверпулі, повідомляється на сайті Державного департаменту США.

"Вони обговорили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії і погодилися, що в разі ескалації Москви необхідна рішуча відповідь", - сказано в повідомленні.

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Також вчора на полях зустрічі G7 Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Трасс.

"Блінкен і міністр закордонних справ Трасс підкреслили важливість продовження американо-британської координації для стримування Росії від подальшої агресії проти України", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) на зустрічі в Ліверпулі мають намір обговорити підтримку України проти агресії Росії, відносини з Китаєм, іранську ядерну програму і питання глобального розподілу вакцин проти коронавірусу.

Автор: Вікторія Токарєва