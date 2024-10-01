Діти Путіна можуть битись за владу, коли вийдуть із золотої клітки, - The Atlantic

Журналісти отримали нові дані про особисте життя російського правителя.

Російський правитель Володимир Путін не може постійно тримати своє особисте життя в таємниці. Нещодавно журналісти отримати доступ до інформації про його найближче оточення.

Як пише The Atlantic, Путін активно демонструє своє захоплення хокеєм. До початку війни в Україні, 71-річний диктатор часто виступав на публічних матчах з професійними спортсменами, де йому давали змогу забивати голи. Попри бойові дії, Путін продовжує грати в хокей, хоча зараз замість спортсменів на льоду грають його охоронці.

Відомо, що Путін також хоче показати свої хокейні досягнення Аліні Кабаєвій, колишній олімпійській гімнастці, з якою, за чутками, він має тривалі романтичні стосунки. Їхні стосунки залишаються таємницею в Росії, але згідно з даними опозиційної медіа-групи "Центр Досьє", Кабаєва спостерігає за іграми Путіна з приватної ложі, схованої від очей персоналу.

Відео дня

Путін використовує такі моменти для створення образу сильної людини, але особисте життя залишається ретельно прихованим. "Центр Досьє", організація, яку фінансує Михайло Ходорковський, оприлюднив звіт, що детально описує стосунки Путіна і Кабаєвої, а також їхніх ймовірних дітей. Навіть його офіційно визнані діти від першого шлюбу живуть під вигаданими іменами.

"Кабаєва, мабуть, думала, що стане королевою, але виявилася в’язнем. Це трагедія Кремля", - сказала Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин у Нью-Йоркській школі.

Автор звіту "Центру Досьє" Ілля Рождественський описав "сюрреалістичні" схеми, які використовує Путін для захисту свого особистого життя. Його діти пересуваються палацом лише на автомобілях, а гості мають перебувати на карантині перед зустріччю з ним. Водночас журналісти та активісти отримали доступ до фотографій дітей Путіна завдяки витокам у його службі безпеки.

Особисте життя радянських та російських лідерів завжди було предметом інтересу суспільства, але Путін, на відміну від багатьох, зіштовхується з труднощами у збереженні своїх таємниць. Колись популярна в Росії Кабаєва зараз живе в тіні диктатора, можливо, в його палаці на Валдаї. Її роль, як і роль багатьох людей у близькому оточенні Путіна, залишається прихованою від громадськості.

Плітки про їхні стосунки не вщухають з 2008 року, коли вперше з'явилися повідомлення про можливе весілля. Хоча Путін публічно заперечував цю інформацію, його особисте життя продовжує викликати інтерес і розслідування, зокрема з боку таких журналістів, як Олексій Навальний, котрий виявив майно, ймовірно придбане для сім'ї Кабаєвої.

Достеменно невідомо, скільки дітей мають Путін і Кабаєва, але згідно з різними джерелами, їх може бути від двох до трьох. Один із них, як повідомляється, народився у 2015 році в Швейцарії, і за наявною інформацією, йому зараз близько дев'яти років. Йому подобається грати в шахи онлайн, сказав Рождественський, що говорить про те, що він може мати доступ до зовнішнього світу. Очевидно, син потенційно має доступ до інформації про злочини свого батька в Україні, зокрема викрадення українських дітей.

Своє розслідування Рождественський назвав "Спадкоємство" на честь серіалу про те, як діти воюють за батьківську імперію. Тимур Олевський, редактор The Insider, описав, як може виглядати битва між кількома групами дітей Путіна за владу.

"Росія, ймовірно, постраждає від конфліктів, які триватимуть десятиліттями, як Війна троянд. Поки що діти Путіна продовжуватимуть жити самітниками в золотій клітці", - сказав він напівжартома.

Інші новини про особисте життя Путіна

Як писав The Times, Путін одержимий ідеєю безсмертя. У жовтні 2024 року йому виповниться 72 роки, тоді як середня тривалість життя чоловіків у РФ становить 67 років. Вищі чиновники в його оточенні теж не молоді.

Тепер МОЗ окупантів вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і спробами зміцнити імунну систему.

Вас також можуть зацікавити новини: