Близький друг Путіна зумів вселити йому ідею вічного життя, через яку вчених з усієї країни кваплять.

Один із чиновників, наближений до Президента Росії Володимира Путіна, доручив ученим розробити засоби проти старіння. Раніше на Заході розглядали один із життєздатних варіантів припинення війни в Україні - "перечекати Путіна".

Однак, як повідомляє The Times, російський президент одержимий ідеєю вічного життя.

У жовтні 2024 року Путіну виповниться 72 роки, тоді як середня тривалість життя чоловіків у РФ становить 67 років. Вищі чиновники в його оточенні теж не молоді. МОЗ окупантів вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами.

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Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і спробами зміцнити імунну систему.

"Нас попросили терміново надіслати всі наші розробки, і лист прийшов, скажімо так, сьогодні, але все потрібно було надіслати вже вчора", - заявив один із дослідників.

Міністерство охорони здоров'я РФ активно вивчає 3D-біодрук - нову технологію, яка може дати змогу лікарям "друкувати" тканини й органи.

"Заразив" Путіна ідеєю вічного життя, за даними британської газети, його близький друг, 77-річний Михайло Ковальчук - провідний член Російської академії наук, який очолює Курчатовський інститут ядерних досліджень.

"Великий бос поставив завдання, і чиновники кинулися його виконувати всіма можливими способами", - заявляє один з анонімних російських дослідників.

Крім того, за інформацією The Times, Ковальчук стверджував, що Сполучені Штати перебувають у процесі розробки біологічної зброї для ураження виключно етнічних росіян. Він же звинуватив Америку у створенні "підвиду людей-служителів", самосвідомість яких була штучно обмежена.

Ці конспірологічні теорії не проходять повз Путіна, за даними газети.

"Начебто у нас більше нікого ставити на ноги, крім цих ідіотів. Ми повинні кинути все, навіть зараз, під час війни", - заявив один із дослідників.

Крім того, існує інформація, що, незважаючи на доступ до кращого медичного обслуговування, Путін не соромиться і "народних" методів. Наприклад, за даними The Times, він регулярно приймає ванни з екстрактом із крові відрізаних рогів сибірських оленів через омолоджувальні властивості.

Міжнародні візити Путіна

На початку вересня Володимир Путін здійснив черговий міжнародний візит. Його візит до Монголії присвячений 85-й річниці перемоги радянських і монгольських військ над японською армією на Халхін-Голі в 1939 році.

Багато країн закликали Монголію виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт Путіна, який уже 18 місяців перебуває в розшуку за незаконне переміщення дітей з окупованих частин України до РФ.

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