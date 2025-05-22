Але поки що агресор продовжує демонструвати свою присутність в регіоні.

Влада Сирії витискає росіян з військової бази Тартус, що у Середземномор’ї, тому кораблям РФ доведеться, ймовірно, повертатися на базу в обхід Європи, що дуже дорого та довго.

Про це в етері телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зокрема, його попросили прокоментувати інформацію про те, що у Середземному морі сьогодні зранку перебувало 3 російські кораблі, в тому числі носій 8 крилатих ракет "Калібр".

"Там розгортаються цікаві, навіть якоюсь мірою трагічні для росіян події, з погляду геополітики. Вони там чимчикують потрохи на вихід. Звісно, для них стало проблемою те, що попросили їх, судячи з усього, з тепер вже колишньої бази у Тартусі, яку вони там розбудовували півстоліття. Ми спостерігаємо дії, які свідчать про те, що вони все ж таки вимушені покинути її", - сказав Плетенчук.

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Він додав, що у росіян є де в тому регіоні бункеруватися - заходити в порти Алжиру та Єгипту, але це не військові бази. Також військовий додав, що через ситуацію в Тартусі у кораблів РФ є логістичні проблеми. За його словами, наразі для росіян логістика, враховуючи закритий Босфор, доволі складна у Середземномор’ї. Вони продовжують демонструвати там свою присутність - демонструють прапор і, звісно, "ще сюди повертатимуться", однак використовувати для цього флот як раніше фактично для росіян не є можливим.

"Доведеться їм тепер в обхід Європи, через Атлантику ходити сюди, й тут вже виконувати завдання, які перед ними ставить їхнє керівництво. Тому що, на жаль, в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати. Всі ми розуміємо, які це інтереси, але це стає вже досить-досить дорого і довго", - пояснив Плетенчук.

Присутність Росії в Сирії

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада РФ почала виводити свої розрізнені гарнізони з північних та східних районів Сирії та з позицій в Алавітських горах на заході країни. В кінці 2024 року було відомо, що росіяни досі лишаються на двох головних базах – Хмеймім і Тартус.

У січні 2025 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що російські кораблі не можуть потрапити у Тартус, бо не отримали дозволу від місцевої влади. На той момент в порт не пускали судно Sparta, яке використовується для перевезення військової техніки.

Згодом повідомлялося, що нова адміністрація Сирії розірвала контракт із російською компанією на управління та експлуатацію порту Тартус, глава митниці Тартуса Ріяд Джуді заявив, що інвестиційний контракт анульовано після того, як російська компанія "Стройтрансгаз" не виконала умови угоди 2019 року, зокрема інвестиції в інфраструктуру.

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