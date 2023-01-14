Кілька днів тому у Білорусь прибули ще кілька нових ешелонів ЗС Росії з особовим складом і військовою технікою.

Росія перекинула на територію Білорусі ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою.

Моніторингова група Беларускі Гаюн підтвердила, що у Білорусь прибули ще кілька нових ешелонів ЗС Росії з особовим складом і військовою технікою. Аналітики групи повідомили, що два ешелони ЗС РФ були відправлені зі станції Кантемирівка Воронезької області 8 і 9 січня.

Перший складався з 43 вагонів, з яких один пасажирський (близько 50 осіб) і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім Гродненської області 11 січня о 00:15.

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За даними групи, серед техніки в ешелоні прибули: мінімум два бензовози Урал, два БТРи, шість вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і причіп (генератор), один автокран КамАЗ, два бензовози МАЗ і один УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".

12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував уже 52 вагони: три пасажирських (близько 150 осіб) і 49 вагонів-платформ.

Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибула щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.

Як Білорусь допомагає РФ у війні проти України

Білорусь постійно допомагає РФ вести війну проти України. Саме з Білорусі зайшли перші танки окупантів на північні області України. Також російська авіація постійно використовує аеродроми Білорусі для ракетних ударів по Україні.

На території Білорусі постійно відбуваються спільні з Росією військові навчання. Зокрема, на 16 січня анонсовані чергові навчання для авіаці. 12 січня у Генштабі розповіли про загрози, що йдуть з території Білорусі.

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