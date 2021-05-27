Адвокат білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича Інеса Аленська зустрілася зі своїм підзахисним.

До захопленого у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича вперше пустили адвоката Інесу Аленську.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Адвокат не змогла розповісти, в якому статусі перебуває її підзахисний.

"Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу опублікувати, тому я не можу повідомити більше нічого", - сказала вона.

Також адвокат стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".

Затримання Протасевича у Мінську

Романа Протасевича затримали разом з дівчиною під час екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту «Мінськ». Вже незабаром КДБ злила у мережу ролик з допитом журналіста з дивними плямами на обличчі.

Хлопець був головним редактором найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в Білорусі, а за фахом – журналіст.

У листопаді 2020 року Протасевича разом з іншим засновником NEXTA Степаном Путилом оголосили у розшук, перед цим проти них в Білорусі порушили справу про організацію масових заворушень.

Днями російські ЗМІ поширили інформацію про безпосередню участь Протасевича у війні на Донбасі з боку України в батальйоні «Азов». У відповідь оточення хлопця звинувачення білоруських силовиків та пропагандистів відкинуло. Своєю чергою, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький уточнив, що білорус виконував на фронті виключно журналістські обов’язки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора