Новим власником активів компанії Ceetrus з 12 квітня стали "Торгівельні галереї".

Французька компанія Ceetrus, що входить до групи Auchan Holding, продала російські активи. Про це повідомляє РБК.

Попередній договір купівлі-продажу було підписано у жовтні минулого року. Наприкінці 2023-го було отримано дозвіл правокомісії та Федеральної антимонопольної служби РФ на проведення угоди, а в березні 2024 року її нотаріально завірили.

Новим власником торгових комплексів, що належали Ceetrus, стала компанія "Торгівельні галереї". Її основним власником через компанії "Кама капітал" та "УК Кама капітал" виступає Тагір Шаймарданов.

Відео дня

За даними з відкритих джерел, бізнесменові Шаймарданову 23 роки. До цього він працював у юридичній фірмі "Шаймарданов, Ялілов та Сабітов". Відомо, що він також володіє компаніями "Аутлет центральний", "Аутлет північний захід" та "БЦ на Войківській".

Ceetrus – довідка

Ceetrus – частина французької групи Auchan, до 2018 року вона мала назву Immoauchan. Під управлінням Ceetrus знаходиться 285 об'єктів торгівельної нерухомості у 10 країнах Західної та Східної Європи.

Що стосується РФ, то йдеться про 40 торгових центрів і галерей, розташованих, зокрема, у Москві, Волгограді та Санкт-Петербурзі.

Група Auchan – що треба знати

Мережу гіпермаркетів Auchan неодноразово критикували після початку повномасштабної війни через її співпрацю з Росією. Минулого року Україна навіть включала її до списку міжнародних спонсорів агресії РФ.

Як тоді повідомлялося, мережа постачає товари військовослужбовцям РФ, які знаходяться на окупованих територіях, під виглядом гумдопомоги, призначеної для мирних жителів.

Нагадаємо, у березні минулого року повідомлялось, що мережа Auchan подвоює свою присутність на ринку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: