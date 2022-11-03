Зокрема, додаткові війська США залишатимуться в Польщі.

Сполучені Штати Америки зберігатимуть присутність додаткових військ у Європі протягом тривалого часу.

Зокрема, американський контигент залишатиметься у Польщі та інших країнах НАТО, заявив президент США Джо Байден.

"Вони будуть там тривалий час", – наголосив очільник Білого дому.

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Сполучені Штати Америки схвалили розгортання додаткових військ у Східній Європі на початку лютого.

Війська США в Європі

2 листопада 2022 року координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що додаткові війська США, розгорнуті у зв’язку з російським вторгненням в Україну, залишаться у Польщі щонайменше в осяжному майбутньому. Він додав, що США дуже серйозно ставляться до безпеки східного флангу НАТО.

Відомо, що в лютому 2022 року президент США Джо Байден доручив направити додатково 3000 американських військових до Польщі. Вони мали стати на службу поряд із 8 500 військових США, які вже знаходилися в стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.

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