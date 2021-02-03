США вивчають можливість повернення в Договір з відкритого неба.

США вивчають можливість повернення в Договір з відкритого неба.

Читайте такожРосія оголосила про вихід з Договору про відкрите небоПро це повідомив глава прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Ми вивчаємо це питання. Ми ухвалимо рішення свого часу. Наскільки нам відомо, Росія досі не повною мірою дотримується договору", - сказав Прайс, передає kommersant.

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МЗС РФ 15 січня оголосив про намір Росії покинути договір - він дозволяє військовим 33 країн інспектувати територію один одного з повітря. Раніше з нього вийшли США. Росія ще може переглянути своє рішення.

Влада США офіційно підтвердила вихід з Договору про відкрите небо

У Кремлі прокоментували вихід США з Договору про відкрите небо

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Автор: УНІАН