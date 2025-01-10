Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн намагається організувати зустріч із Дональдом Трампом до його інавгурації, пише Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела. Зазначається, що чиновники Європейського союзу і представники Трампа провели переговори, але поки неясно, чи вдасться організувати візит до його маєтку у Флориді до 20 січня.
При цьому спроби організувати зустріч ускладнюються ще й тим, що фон дер Ляєн досі не повернулася до Брюсселя після свят, оскільки намагається оговтатися після перенесеної важкої пневмонії.
Як зазначає Bloomberg, чиновники ЄС досі насилу відкривали канали зв'язку з високопоставленими колегами в новій адміністрації Трампа, водночас новообраний президент неодноразово скаржився на те, що Європа погано ставиться до США.
У четвер увечері фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніо Коста опублікували ідентичні повідомлення, в яких заявили про надію на позитивну взаємодію з майбутньою адміністрацією США і прихильність зміцненню зв'язків.
"Фон дер Ляєн підтримувала особливо тісні стосунки з президентом Джо Байденом, і кілька разів приїжджала до Білого дому для координації політики щодо України та Китаю. Тепер чиновники побоюються, що Трамп може згорнути американську допомогу Україні та відкрити контакти з Росією", - пише Bloomberg.
Трамп і війна в Україні
Раніше Трамп заявив про підготовку зустрічі з Володимиром Путіним. При цьому дату такої зустрічі він не назвав. Трамп раніше припускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом півроку після його вступу на посаду.
Майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що його мета - спробувати знайти рішення для завершення повномасштабної війни РФ проти України протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа.