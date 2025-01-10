Європейські чиновники стурбовані планами Трампа щодо України.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн намагається організувати зустріч із Дональдом Трампом до його інавгурації, пише Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела. Зазначається, що чиновники Європейського союзу і представники Трампа провели переговори, але поки неясно, чи вдасться організувати візит до його маєтку у Флориді до 20 січня.

При цьому спроби організувати зустріч ускладнюються ще й тим, що фон дер Ляєн досі не повернулася до Брюсселя після свят, оскільки намагається оговтатися після перенесеної важкої пневмонії.

Як зазначає Bloomberg, чиновники ЄС досі насилу відкривали канали зв'язку з високопоставленими колегами в новій адміністрації Трампа, водночас новообраний президент неодноразово скаржився на те, що Європа погано ставиться до США.

Відео дня

У четвер увечері фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніо Коста опублікували ідентичні повідомлення, в яких заявили про надію на позитивну взаємодію з майбутньою адміністрацією США і прихильність зміцненню зв'язків.

"Фон дер Ляєн підтримувала особливо тісні стосунки з президентом Джо Байденом, і кілька разів приїжджала до Білого дому для координації політики щодо України та Китаю. Тепер чиновники побоюються, що Трамп може згорнути американську допомогу Україні та відкрити контакти з Росією", - пише Bloomberg.

Трамп і війна в Україні

Раніше Трамп заявив про підготовку зустрічі з Володимиром Путіним. При цьому дату такої зустрічі він не назвав. Трамп раніше припускав, що переговори з Путіним можуть відбутися протягом півроку після його вступу на посаду.

Майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що його мета - спробувати знайти рішення для завершення повномасштабної війни РФ проти України протягом 100 днів з моменту інавгурації Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: