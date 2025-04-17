Президент США наголошує, що Росія є значно потужнішою за Україну.

Президент США Дональд Трамп не вважає українського лідера Володимира Зеленського відповідальним за російське вторгнення, але все одно переконаний, що той зробив недостатньо для запобігання війні. Про це Трамп заявив, спілкуючись із журналістами у Білому домі.

"Росія набагато більша, це набагато потужніша військова сила. І якщо ти розумний, ти не втягуєшся у війни... Я не звинувачую його. Але я не бачив, щоб він добре зробив свою роботу. Я не є великим [його] фанатом", – сказав Трамп.

Президент США наголосив, що не покладає відповідальність за війну на Зеленського, але він "не в захваті" від того, що ця війна почалася.

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Трамп про Зеленського: останні заяви

Як писав УНІАН, днями Дональд Трамп поставив в один ряд Володимира Зеленського, Джо Байдена і Володимира Путіна, назвавши їх винуватцями війни в Україні.

"Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що люди дадуть тобі ракети. (...) Мільйони людей загинули через трьох людей. Путін - номер один. Байден, який й гадки не мав, що він робить - номер два. І Зеленський. І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства", – сказав Трамп, коли почув про бажання України придбати у США зенітні ракети до систем Patriot.

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