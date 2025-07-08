Російські збройні сили звинувачуються в нанесенні подвійних ударів по українських містах з перших днів повномасштабного вторгнення.

Російські війська використовують ударні безпілотники та ракети для виконання подвійних ударів по Україні. Про це розповіли Business Insider український захисник і рятувальник, поділившись своїми спостереженнями за жорстокою тактикою.

Зазначається, що тактика полягає в нанесенні удару по цільовому місцю, очікуванні прибуття на місце екстрених служб та інших цивільних осіб, а потім повторному ударі по тому ж місцю під час наступної атаки. Представники ООН описали стратегію в Україні як "безжальну".

Олексій, заступник командира мобільного підрозділу ППО у складі Територіальних сил оборони України, розповів, що Росія дедалі частіше поєднує атаки безпілотників із крилатими ракетами, використовуючи два види зброї одночасно "для залякування населення".

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За його словами, Росія спочатку запускає безпілотники, які завдають ударів по цивільній інфраструктурі або житлових будинках. Коли рятувальники, медики та волонтери прибувають на місце, щоб надати допомогу, "прилітає ракета, яка не залишає шансів".

Рятувальник розповів про російську атаку в червні, коли безпілотник врізався в рекреаційний комплекс недалеко від Києва, а після того, як рятувальники прибули на місце події, другий безпілотник ударив по об'єкту.

Він сказав, що не стикався з подвійними ударами з використанням ракет, тільки з використанням безпілотників, але така практика не є чимось нечуваним.

Перший рятувальник також згадав ще один подвійний російський удар кількома тижнями раніше недалеко від Києва. Кадри спостереження, надані BI, зафіксували те, що, мабуть, є ревом безпілотника, що летить до своєї мети, за яким послідував звук вибуху і спалах світла.

Зазначається, що російські збройні сили звинувачуються в нанесенні подвійних ударів по українських містах з перших днів повномасштабного вторгнення.

Росію раніше звинувачували в проведенні аналогічних смертоносних атак у Сирії після втручання в жорстоку громадянську війну в країні на боці уряду Асада. План дій Москви в Україні часто нагадував її кампанію на Близькому Сході з жорстокою тактикою випаленої землі.

Удари РФ по Україні

Аналітики з Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру, заявили раніше, що російські військові "вельми ймовірно навмисно націлюються на українських мирних жителів, зокрема за допомогою подвійних ударів, які, ймовірно, призначені для вбивства рятувальників".

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