Зовні ця вроджена патологія непомітна.

52-річний бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер" опублікував фотографію новонародженої доньки та зізнався, що дівчинка народилася із "вовчою пащею".

Читайте такожЗнаменитий "танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі вперше став батьком (фото)Знімок він розмістив у своєму Instagram.

"З великою любов'ю ми хочемо поділитися історією народження нашої Блу. Ми щасливі, що ви, нарешті, можете побачити її. Блу народилася з "вовчою пащею", - написав він.

Варто зазначити, що зовні ця вроджена патологія непомітна. Побачити розщеплення тканин твердого і м'якого піднебіння можна тільки, коли малятко відкриває рот. Через цей дефект у дитини виникають складнощі з прийомом їжі та диханням. Однак зараз лікарі навчилися коригувати дефект ще в перші роки життя дитини.

"Нам пощастило з відмінною командою лікарів, і незабаром вони проведуть операцію, щоб допомогти доньці жити нормальним життям", - додав Ваккі.

Джанлука Ваккі: чим відомий бізнесмен

У серпні 2019 року Джанлука Ваккі відшльопав дівчат на відео і піддався критиці. У ролику він танцює на сходах, потім шльопає чотирьох різних дівчат по сідницях, після чого бере одну з них за руку і продовжує танцювати з нею. Шанувальники мільйонера не оцінили сюжет ролика.

Джанлука Ваккі - зірка Instagram, у нього понад 19 мільйонів передплатників. У соцмережі він викладає знімки, на яких демонструє розкішний спосіб життя, і публікує відео із запальними танцями. За це його прозвали "танцюючим мільйонером".

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Автор: УНІАН