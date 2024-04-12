Обговорював з офіційними особами пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом.

Після кількох місяців затримки спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючи до важкого завдання з просування фінансування України та Ізраїлю, пише Associated Press з посиланням на одного з республіканців.

Лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз сказав, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом і включатиме кілька вимог республіканців.

"Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з Білим домом, але і з нашими членами", – сказав Скаліс.

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За словами журналістів, Джонсон стикається з посиленням тиску щодо пакету допомоги Україні не лише з боку Джо Байдена, який неодноразово критикував республіканців, але й з боку крайніх правих членів конференції Джонсона, які продовжують рішуче виступати проти додаткової допомоги Україні.

У п’ятницю , 12 квітня, Джонсон збирається поїхати до клубу Мар-а-Лаго у Флориді, щоб зустрітися з Дональдом Трампом, щоб заручитися його підтримкою або принаймні переконати відкрито не виступати проти пакету допомоги. Автори вказують, що спікер останніми тижнями консультувався з екс-президентом щодо фінансування України.

Водночас Джонсон веде розмови з Білим домом про законодавство, яке структурує частину фінансування для Києва у позику, також прокладає шлях для США використовувати заморожені активи російського центрального банку та включатиме інші зміни в політиці. Спікер також наполягав на тому, щоб адміністрація Байдена зняла паузу в дозволах на експорт скрапленого природного газу.

"З Росією в Києві цей світ стає небезпечнішим. Тож ми просто повинні знайти розумний спосіб прийняти законопроект, який ми можемо винести та повернути до Сенату", – сказав конгресмен, республіканець Дон Бекон.

Тим не менш, Джонсон зіткнувся з практично відкритим повстанням з боку групи жорстких консерваторів Палати представників. Маючи вузьку та розділену більшість, Джонсон був змушений співпрацювати з демократами, щоб просувати практично будь-який важливий закон.

Допомога США

Сенат США ще у лютому затвердив законопроект, що передбачає 60 млрд доларів допомоги Україні. Однак Джонсон не виносить його на голосування у Палаті представників під тиском частини республіканців.

Після повернення з великодніх канікул 9 квітня республіканці побоюються, що їхні глибокі розбіжності поставлять під загрозу прийняття важливих законів, що може призвести до відставки спікера Майка Джонсона.

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