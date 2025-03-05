Немає жодних очевидних підстав для цифри Трампа "350 мільярдів доларів".

Президент Дональд Трамп під час своєї промови знову повторив неправдиве твердження про те, що США витратили $350 млрд на підтримку оборони України, тоді як Європа надала всього $100 млрд допомоги.

Як пише CNN, це не зовсім вірно, оскільки за підрахунками Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру, який уважно відслідковує допомогу Україні під час війни, Євросоюз і окремі європейські країни в сукупності виділили Україні значно більше військової, фінансової та гуманітарної допомоги від початку війни й до грудня 2024 року (приблизно $263 млрд), ніж виділили США (приблизно $126 млрд).

Видання зазначило, що у США була невелика перевага в одній конкретній категорії виділеної військової допомоги - приблизно $68 млрд порівняно з приблизно $66 млрд із Європи. "Але навіть це не було близько до гігантської прірви, описаної Трампом", - написало видання.

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Журналісти зазначили, що можна отримати різні підсумкові суми, використовуючи різні методики підрахунку, але немає жодних очевидних підстав для цифри Трампа "350 мільярдів доларів". Генеральний інспектор уряду США, який курирує допомогу Україні, повідомив на своєму сайті, що США виділили майже $183 млрд на допомогу Україні до грудня 2024 року, включно з приблизно $83 млрд фактично виплачених - і це охоплює фінансування, витрачене у США або інших країнах, крім України.

Допомога США

У понеділок президент США Дональд Трамп наказав призупинити надання військової допомоги Україні, раніше оголошеної попередньою адміністрацією Джо Байдена.

4 березня президент України Володимир Зеленський доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги для України.

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