Джонсон і його співробітники кілька разів просили про зустрічі з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому за останні два місяці.

Спікер Палати Майк Джонсон хоче провести особисту зустріч один на один з президентом Джо Байденом, перш ніж приймати будь-які рішення щодо пакету допомоги з фінансуванням для України та Ізраїлю. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерело, близьке до Джонсона.

Як повідомляється в повідомленні, Джонсон і його співробітники кілька разів просили про зустрічі з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому за останні два місяці. Останнє прохання про зустріч надійшло трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат прийняв двопартійний пакет національної безпеки на суму 95 мільярдів доларів .

"Прохання Джонсона про зустріч стосувалися не обов'язково версії Сенату про додаткову допомогу, а скоріше загального шляху просування вперед по законодавчому пакету", - зазначає канал.

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Водночас лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявив у вівторок, що Байден "відмовляється" зустрічатися з Джонсоном.

"Зрештою, вони вдвох можуть дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тому президент не може сказати, що серйозно ставиться до України або кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли прийти до угоди з цього питання", - прокоментував він.

При цьому представник Білого дому вказав, що Джонсону слід завершити переговори, які він веде сам з собою, і припинити відкладати потреби нацбезпеки в ім'я політики.

"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що перебуваю у важкій ситуації. Будь ласка, виручіть мене", - цитує NBC його слова.

Байден зустрівся з Джонсоном разом з іншими лідерами Конгресу менше місяця тому, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка відкрила б можливість надання допомоги Україні. Тоді Джонсон назвав цю зустріч "продуктивною".

Допомога США для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів.

Тепер законопроект, що передбачає допомогу Україні в розмірі понад 60 млрд доларів, повинні направити в Палату представників.

Водночас, як пише видання New York Times, Спікер Палати Представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не виноситиме законопроект про допомогу Україні на голосування. Джонсон розкритикував цей законопроект за виключення положень про безпеку американського кордону.

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