Сенатори сподіваються, що Палата представників усе-таки ухвалить законопроект.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не буде виносити законопроект про допомогу Україні на голосування, хоча документ ухвалив Сенат.

Як пише видання New York Times, Джонсон розкритикував цей законопроект за виключення положень про безпеку американського кордону.

Ще за кілька годин до схвалення документу Сенатом спікер Палати представників припустив, що не дозволить голосувати за цей пакет.

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"Республіканці Палати представників із самого початку дискусій чітко заявили, що будь-яке законодавство про національну безпеку має визнавати, що національна безпека починається на нашому кордоні", — наголосив Джонсон.

Як зазначається, сенатори сподіваються, що Палата представників усе-таки ухвалить законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Президент США Джо Байден також закликав Джонсона винести документ на розгляд у Палаті представників "негайно".

"Я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловитися, і не дозволити меншості найбільш екстремальних голосів у Палаті заблокувати цей законопроект навіть від голосування", — заявив американський лідер.

Однак, ситуація, що склалася, свідчить про те, що законопроект може пройти через Палату представників тільки для двопартійної коаліції, подібної до тієї, що є в Сенаті.

Допомога США Україні - що відомо

Спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО. Він заявив, що для цього є певні механізми.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів.

Канцлер Олаф Шольц заявляв, що без вкладу Сполучених Штатів Америки ситуація для України була б дуже і дуже складною.

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