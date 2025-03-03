За його словами, у випадку закупівлі зброї через треті країни та подальшої передачі її Україні ланцюжок поставки може збільшитись і можуть виникати труднощі.

У питанні того, чи зможе Європа замінити допомогу Сполучених Штатів Америки Україні, основне - чи зможуть вони проводити відповідні закупки.

Про це в ефірі "Новини. Live" сказав Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи зможе Європа замістити нам всю допомогу, якої Україні може не вистачати, якщо США поставлять свою допомогу нам на паузу, він зауважив, що це дуже серйозне питання.

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"Навіть більше: мені важко зараз його оцінити, оскільки я не знаю реального рівня поставок в українську армію. У мене стоїть питання, коли закінчаться поставки зброї, наприклад, які вже до цього часу були законтрактовані. До яких термінів і в яких об’ємах", - сказав Тимочко.

Говорячи про те, чи зможуть європейські країни замістити цю допомогу, голова Ради резервістів зазначив, що питання не стільки в самому заміщенні, як в тому, чи зможуть вони проводити відповідні закупки.

"(Закуповувати - УНІАН) через, скажімо, треті країни чи через треті сторони цю зброю для себе, а потім передавати її Україні. Тобто ланцюжок поставки може збільшитись і можуть дійсно виникати труднощі", - пояснив він.

Водночас Тимочко зауважив, що Україна вже стикалися з таким і має досвід, - "півроку, коли не надходила американська зброя". "І в час, коли противник наступав і був у набагато кращому стані, і в боєготовності, і все одно вони не зуміли перехопити повністю оперативної чи стратегічної ініціативи", - сказав голова Ради резервістів.

Так, зауважив він, говорячи про поставки американської зброї до України, потрібно розглядати інший аспект: що "ми виходимо з цієї ситуації, що є зараз, потенційної".

"А де гарантія, що найближчим часом, скажімо, країни-союзники Росії - чи ті, що є, чи ті, що нові можуть потенційно з’явитися, - не почнуть нарощувати поставки зброї Росії? І ось тут, власне, потрібно розуміти, що тоді дійсно може виникнути серйозна ситуація для нас. Бо все-таки на даному етапі ті потужності в плані озброєння, залучення американської зброї дає можливість говорити про те, що ми можемо стримувати противника і навіть проводити теж локальні успішні операції", - сказав Тимочко.

За його словами, зокрема з огляду на ці піврічні непоставки зброї, альтернатива заміщення зброї від американських союзників усе одно так чи інакше розглядалася.

"Але є ще інший аспект. Не буває чорного і білого в таких переговорах і в таких діях. І я сумніваюся, що американські виробники зброї просто погодяться на заяви чи вимоги Трампа постачати зброю, за яку "а" - заплачено, під яку - "б" - розширені промисловості чи потужності самих цих підприємств, отже власники цих корпорацій вклали величезні кошти в розширення, в закупівлю обладнання, в навчання фахівців, підготовку. Для того, щоб емоційні рішення лідера Америки потенційно… обмежили їхній бізнес, - вони прекрасно розуміють, що так не може відбуватись", - зауважив голова Ради резервістів.

Він пояснив, що насамперед це буде велика втрата робочих місць, втрати надходжень до бюджету, податків.

"Те, що вони можуть декларативно заявити про припинення поставок, але постачати зброю в Україну в обхід, через треті країни, ті ж самі європейські, - я думаю, що, радше за все, так, за найгірших розкладів, може бути. Але усе одно, щоб було припинення, - ні", - сказав Тимочко.

Трамп сьогодні вирішуватиме питання про припинення допомоги Україні, - NYT

Раніше видання The New York Times зазначило, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч зі своїми головними помічниками з національної безпеки, включно з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом. Представник адміністрації Трампа повідомив, що на зустрічі планують розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики для України.

Зауважується, що до них відносяться припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів та обладнання, схваленими та сплаченими під час президентства Джо Байдена.

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