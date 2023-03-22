Ентоні Блінкен сказав, що бюджет містить "пропозиції щодо нових інноваційних інвестицій, щоб перевершити Китай у конкурентній боротьбі".

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив сенаторам, що Держдепартаменту потрібен повний бюджетний запит для протидії "безпосередній гострій загрозі, що виходить від російської автократії і агресії" і "довгострокового виклику з боку Китайської Народної Республіки".

Як пише Bloomberg, сенатори заявили, що 11% збільшення бюджету, яке потрібно для Міністерства та Агентства США з міжнародного розвитку, буде непростим завданням, особливо в Палаті представників, очолюваній республіканцями.

"Я не думаю, що ринок витримає це", - сказав Блінкену сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, запропонувавши окреме пряме фінансування зусиль, спрямованих на стримування Китаю.

Відео дня

Державний департамент шукає близько 63 мільярдів доларів у 2024 фінансовому році, що становить менше 10% від запиту Пентагону на 842 мільярди доларів.

Виступ Блінкена перед підкомітетом Сенату з асигнувань відкрив раунд виступів високопоставленого американського дипломата перед законодавцями на захист політики адміністрації Байдена.

"Цей бюджет забезпечить нашу безпеку, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна залишиться стратегічним провалом", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що бюджет містить "пропозиції щодо нових інноваційних інвестицій, щоб перевершити Китай в конкурентній боротьбі, в тому числі за рахунок розширення нашої присутності в регіоні і забезпечення того, що ми і наші побратими-демократи можемо запропонувати, включаючи морську безпеку, спостереження за хворобами, інфраструктуру екологічно чистої енергії, цифрові технології".

Відносини США та Китаю - останні новини

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Китай і Російська Федерація підривають міжнародний порядок, який встановився після Другої світової війни. У США сподіваються, що Пекін все ж спробує дізнатися позицію Києва.

Білий дім відкинув заяву Китаю про неупередженість щодо війни Росії проти України. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що якщо Китай захоче зіграти конструктивну роль у завершенні війни, то він скористається своїм впливом, щоб переконати Росію припинити її.