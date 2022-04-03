Глава держави зазначив, що прем'єр Угорщини можливо втратив чесність у контактах з Москвою.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який відверто підтримує президента Російської Федерації Володимира Путіна, бракує чесності.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Хочу звернутись іще до однієї людини, яка здається не достатньо розуміє, що відбувається, і що переживають не тільки в Україні, а й у всій Європі, у світі, - до прем'єр-міністра Угорщини, який чи не єдиний в Європі відверто підтримує пана Путіна", - заявив Зеленський.

"Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешту. Ми не отримали навіть того, що роблять всі інші. Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги. Не побачили морального лідерства, не побачили жодного зусилля, щоб зупинити цю війну", - зазначив Зеленський.

"Чому так? Уся Європа хоче миру. Уся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя у Будапешт, або з Харкова в Краків, або з Чернігова у Вільнюс. Уся Європа намагається зупинити війну: повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляє усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?" - наголосив президент.

При цьому, глава держави зазначив, що український народ підтримує угорський народ.

"Ми однаково цінуємо мир, однаково цінуємо свободу. Так буде завжди. Ми завжди будемо жити у добросусідстві. Я впевнений, що наші меншини мають бути тими місточками, які нас ще більше об'єднують. Політики йдуть, а правда залишається. Ось про що я кажу: про правду", - наголосив Зеленський і заявив, що не маскує свої думки.

"Якщо це війна, то я її називаю війною. Не спеціальною операцією. Якщо це загроза всій Європі, то я і називаю: це загроза всій Європі. Це називається чесність, якої бракує пану Орбану. Можливо він загубив їі десь у контактах з Москвою", - зазначив президент.

Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для передачі військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримувано реагував на розв’язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешту. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той фактично узалежнив економіку країни від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

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